Фанаты ПСЖ устроили погромы в Париже после поражения команды в финале Лиги чемпионов

Болельщики «Пари-сен-Жермен» (ПСЖ) устроили массовые беспорядки на улицах Парижа после поражения своей команды в финале Лиги чемпионов.

Матч между «Баварией» и ПСЖ проходил в португальском Лиссабоне и завершился победой немецкой команды со счетом 1:0. Сразу после игры фанаты французского клуба вышли на улицы Парижа и стали жечь файеры, громить близлежащие магазины и автомобили.

Беспорядки начались от стадиона «Парк де Пренс» и продолжились на Елисейских полях. Для установления порядка полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Всего были задержаны около 148 футбольных болельщиков, почти 400 человек оштрафованы за отсутствие маски в местах массового скопления людей.

Подробнее об итогах финала Лиги чемпионов и победе мюнхенской «Баварии» можно почитать в материале «Реального времени».