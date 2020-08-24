В Казани до конца года из аварийного жилья переселят еще 12 семей

До конца года по программе переселения из аварийного жилья еще 12 семей получат новые квартиры, 8 семей их уже получили. Всего в течение 2020 года должны быть переселены 5 аварийных домов, переселение должно коснуться 271 человека. Износ этих домов составляет 62%. На закупку новых квартир для аварийщиков выделено 144,6 млн рулей из федерального и местного бюджетов.

Как рассказал мэр Казни Ильсур Метшин, в 2021 году будут расселены еще 9 аварийных домов, и таким образом программа переселения из аварийного фонда будет полностью завершена.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан первым из российских регионов подписал с Фондом содействия реформированию ЖКХ соглашение о реализации программы переселения граждан из аварийного жилья на 2020—2021 гг. и получил авансовый платеж на переселение 271 человека из 94 жилых помещений.