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На 2-м этапе БКК прошли испытания пролетного строения моста под трамвайную нагрузку

08:57, 24.08.2020
На 2-м этапе БКК прошли испытания пролетного строения моста под трамвайную нагрузку
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

На стройке второго этапа Большого Казанского кольца на участке от улицы Борисковская до улицы Техническая прошли испытания пролетного строения моста под трамвайную нагрузку. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

На прошлой неделе в ходе строительства моста через Монастырскую протоку завершены работы по нанесению гидроизоляции проезжей части устройством нижнего слоя асфальта. Были демонтированы временные водопропускных трубы под пролетами моста и расчищено русло Монастырской протоки на участке строительства. После этого проведены испытания моста под трамвайную нагрузку.

Напомним, через Монастырскую протоку будет построен мост длиной 70,78 м.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее первый участок Большого Казанского кольца получил положительное заключение Госстройнадзора.

Общество Татарстан
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