На 2-м этапе БКК прошли испытания пролетного строения моста под трамвайную нагрузку

На стройке второго этапа Большого Казанского кольца на участке от улицы Борисковская до улицы Техническая прошли испытания пролетного строения моста под трамвайную нагрузку. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

На прошлой неделе в ходе строительства моста через Монастырскую протоку завершены работы по нанесению гидроизоляции проезжей части устройством нижнего слоя асфальта. Были демонтированы временные водопропускных трубы под пролетами моста и расчищено русло Монастырской протоки на участке строительства. После этого проведены испытания моста под трамвайную нагрузку.

Напомним, через Монастырскую протоку будет построен мост длиной 70,78 м.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее первый участок Большого Казанского кольца получил положительное заключение Госстройнадзора.

