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Казанский спортсмен Ирек Ризаев победил на чемпионате России по ВМХ-фристайлу

19:56, 23.08.2020
Казанский спортсмен Ирек Ризаев победил на чемпионате России по ВМХ-фристайлу
Фото: instagram.com/irekrizaev

Представитель Татарстана Ирек Ризаев стал чемпионом России по ВМХ-фристайлу. Он набрал 95,6 баллов по итогам соревнований.

Второе место занял Константин Андреев из Санкт-Петербург с результатом 93,2 балла, третье — Роман Гилимзянов, представитель Московской области с 91,6 баллам, передает «РИА Новости Спорт».

В сентябре прошлого года 21-летний казанский спортсмен Ирек Ризаев занял четвертое место на первых в истории соревнованиях World Urban Games в категории BMX-фристайл.

СпортОбщество Татарстан
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