Башкирский карикатурист отреагировал на транспортировку Навального

Фото: @artbeton

Башкирский карикатурист Камиль Бузыкаев отреагировал иллюстрацией на транспортировку Алексея Навального в Германию.

На рисунке изображены люди в испачканных медицинских халатах, в руках которых пила и молоток, а рядом с ними стоит пустая банка из-под ядовитого вещества с маркировкой KCN (цианид калия). «Врачи» недовольны и провожают взглядом самолет.

Напомним, омские врачи, к которым поступил Алексей Навальный, отказывались давать разрешение на транспортировку оппозиционера в Германию.