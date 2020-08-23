Башкирский карикатурист отреагировал на транспортировку Навального
Башкирский карикатурист Камиль Бузыкаев отреагировал иллюстрацией на транспортировку Алексея Навального в Германию.
На рисунке изображены люди в испачканных медицинских халатах, в руках которых пила и молоток, а рядом с ними стоит пустая банка из-под ядовитого вещества с маркировкой KCN (цианид калия). «Врачи» недовольны и провожают взглядом самолет.
Напомним, омские врачи, к которым поступил Алексей Навальный, отказывались давать разрешение на транспортировку оппозиционера в Германию.Общество Башкортостан
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