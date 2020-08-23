Главное о коронавирусе 23 августа: самоизоляция в РТ полностью отменена, а россияне не хотят делать прививку
Самоизоляция полностью отменена
За последние сутки в Татарстане выявлено 29 новых случаев коронавируса. Из них три завозные, остальные контактные. 10 человек госпитализировано, 19 получают лечение на дому.
Всего на 23 августа в Татарстане зарегистрировано 6 279 случаев COVID-19.
- На День города в Казани не будут усиляться или ослабляться профилактики коронавируса, сообщил Роспотребнадзор.
- В республике полносьтю отменили режим самоизоляции для пожилых людей.
- Большинство завозных случаев коронавируса в Татарстан зафиксировано из Краснодарского края.
- Роспотребнадзор Татарстана напомнил о правилах прилета из-за границы: необходимо заполнить анкету, которая есть на едином портале государственных и муниципальных услуг. При этом дата анкеты должна быть заполнена до вылета в Россию. За нарушения могут оштрафовать на 15—40 тыс. рублей.
- Медработников Татарстана наградили медалями «За самоотверженность» за борьбу с коронавирусом.
Россияне не хотят прививаться
За последние сутки в России выявлено 4 852 новых случая коронавируса, выздоровели 3 162 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 956 749 человек, а выздоровевших — до 770 639 человек.
Зафиксировано 73 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 16 383 человека.
- В России разработали «антиковидную» пропускную систему. Комплекс будет принимать решения, запускать и выпускать человека или нет.
- Руководитель администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом.
- Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве «по-хорошему стабильной».
- Опрос ВЦИОМ показал, что больше половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса.
- Минспорта России отменило обязательное тестирование перед соревнованиями.
- Российские вирусологи назвали главную опасность нового учебного года: жертвами коронавируса могут стать пожилые родственники школьников.
- Вспышка коронавируса произошла в Жадовском мужском монастыре в Ульяновской области. Скончался уже третий монах.
- В Амурской области дети расстреляли «коронавирус» из лука и арбалета.
- Применение вакцины от коронавируса будет контролироваться через приложение. У каждой пробирки будет QR-код — Центр имени Гамалеи.
COVID-19 может мутировать из-за вакцины
В мире коронавирусом нового типа на 10:50 (мск) заразились 23 388 703 человека, 808 755
человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 841 428). На второй строчке — Бразилия (3 582 698), на третьей — Индия (3 049 855). Россия на четвертом месте (956 749 ), на пятом — ЮАР (607 045).
Больше всего смертей зафиксировано в США (180 174). За ними следуют Бразилия (114 277), Мексика (60 254), Индия (56 875) и Великобритания (41 423).
- Британские ученые предупредили о возможной мутации COVID-19 из-за российской вакцины.
- В Китае одобрили испытания вакцины от коронавируса на основе клеток насекомых.
- В Германии провели три экспериментальных COVID-концерта. Все зрители должны были до мероприятия сдать отрицательные тесты на коронавирус.
- В Италии выявлено рекордное за 3 месяца число новых случаев коронавируса — больше тысячи за сутки.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая волна коронавируса началась только сейчас.
комментарии