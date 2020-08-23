Главное о коронавирусе 23 августа: самоизоляция в РТ полностью отменена, а россияне не хотят делать прививку

Самоизоляция полностью отменена

За последние сутки в Татарстане выявлено 29 новых случаев коронавируса. Из них три завозные, остальные контактные. 10 человек госпитализировано, 19 получают лечение на дому.

Всего на 23 августа в Татарстане зарегистрировано 6 279 случаев COVID-19.

На День города в Казани не будут усиляться или ослабляться профилактики коронавируса, сообщил Роспотребнадзор.

В республике полносьтю отменили режим самоизоляции для пожилых людей.

Большинство завозных случаев коронавируса в Татарстан зафиксировано из Краснодарского края.

Роспотребнадзор Татарстана напомнил о правилах прилета из-за границы: необходимо заполнить анкету, которая есть на едином портале государственных и муниципальных услуг. При этом дата анкеты должна быть заполнена до вылета в Россию. За нарушения могут оштрафовать на 15—40 тыс. рублей.

Медработников Татарстана наградили медалями «За самоотверженность» за борьбу с коронавирусом.



Россияне не хотят прививаться

За последние сутки в России выявлено 4 852 новых случая коронавируса, выздоровели 3 162 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 956 749 человек, а выздоровевших — до 770 639 человек.

Зафиксировано 73 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 16 383 человека.

В России разработали «антиковидную» пропускную систему. Комплекс будет принимать решения, запускать и выпускать человека или нет.

Руководитель администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом.

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве «по-хорошему стабильной».

Опрос ВЦИОМ показал, что больше половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса.

Минспорта России отменило обязательное тестирование перед соревнованиями.

Российские вирусологи назвали главную опасность нового учебного года: жертвами коронавируса могут стать пожилые родственники школьников.

Вспышка коронавируса произошла в Жадовском мужском монастыре в Ульяновской области. Скончался уже третий монах.

В Амурской области дети расстреляли «коронавирус» из лука и арбалета.

Применение вакцины от коронавируса будет контролироваться через приложение. У каждой пробирки будет QR-код — Центр имени Гамалеи.



COVID-19 может мутировать из-за вакцины

В мире коронавирусом нового типа на 10:50 (мск) заразились 23 388 703 человека, 808 755

человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 841 428). На второй строчке — Бразилия (3 582 698), на третьей — Индия (3 049 855). Россия на четвертом месте (956 749 ), на пятом — ЮАР (607 045).



Больше всего смертей зафиксировано в США (180 174). За ними следуют Бразилия (114 277), Мексика (60 254), Индия (56 875) и Великобритания (41 423).



Британские ученые предупредили о возможной мутации COVID-19 из-за российской вакцины.

В Китае одобрили испытания вакцины от коронавируса на основе клеток насекомых.

В Германии провели три экспериментальных COVID-концерта. Все зрители должны были до мероприятия сдать отрицательные тесты на коронавирус.

В Италии выявлено рекордное за 3 месяца число новых случаев коронавируса — больше тысячи за сутки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая волна коронавируса началась только сейчас.

Ольга Плешкова