DC представила тизеры нового «Бэтмена», «Отряда самоубийц» и сериал по «Лиге справедливости»

В ночь с 22 на 23 августа прошло мероприятие DC FanDome в рамках которого зрителям продемонстрировали ряд тизер-трейлеров к ожидаемым киноновинкам вселенной DC.

Так, был продемонстрирован первый трейлер фильма «Бэтмен», где одноименного супергероя сыграет известный по экранизации «Сумерек» актер Роберт Паттисон. Как сообщалось на DC FanDome, сюжет развернется спустя год после того, как Брюс Уэйн стал Бэтменом. Сейчас, по словам создателей фильма, отснято только 30% картины, премьера намечена на конец сентября-начало октября 2021 года.

Более ранней премьерой станет «Чудо-Женщина 1984» — картина должна выйти на экраны уже в октябре этого года.

В августе 2021 года также готовится к выходу вторая часть «Отряда самоубийц» под названием «Миссия навылет». К нему, судя по всему, не готов даже первый трейлер — зрителям показали ролик, смонтированный из уже готовых кадров, комментариев создателей и бэкстейджей со съемочной площадки.

Режиссер Зак Снайдер, работавший над блокбастером «Лига справедливости», рассказал, что выпустит полную версию фильма, которую поделят на четыре часовых эпизода. Выход ожидается на стриминговом сервисе HBO Max в 2021 году. В трейлере можно разглядеть как кадры из уже вышедшего фильма, так и новые сцены.

Помимо этого, на DC FanDome представили ролик с концепт-артами грядущей экранизации «Черного Адама», трейлеры игр «Рыцари Готэма» и «Отряд Самоубийц: Убить Лигу справедливости», и новые концепт-арты к фильму «Флэш»