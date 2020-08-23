В Татарстане закрывается движение по дороге Мамадыш — Кукмор
В Татарстане с понедельника, 24 августа, закрывается для движения транспорта автодорога Мамадыш — Кукмор.
Так, проезд будет закрыт на участке от 18,5 км по 19,2 км. До 5 сентября здесь будет проводиться реконструкция.
Для объезда предлагаются автомобильные дороги регионального значения: «Мамадыш — Кукмор» — Кляуш, «Мамадыш — Кукмор» — Ямашево, «Мамадыш — Кукмор» — Кляуш — Шадчи, передает пресс-служба Миндортранса РТ.
Ранее в Алексеевском районе Татарстана отремонтировали автодорогу Алексеевское — Высокий Колок.
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