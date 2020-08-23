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В Татарстане закрывается движение по дороге Мамадыш — Кукмор

05:35, 23.08.2020
В Татарстане закрывается движение по дороге Мамадыш — Кукмор
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Татарстане с понедельника, 24 августа, закрывается для движения транспорта автодорога Мамадыш — Кукмор.

Так, проезд будет закрыт на участке от 18,5 км по 19,2 км. До 5 сентября здесь будет проводиться реконструкция.

Для объезда предлагаются автомобильные дороги регионального значения: «Мамадыш — Кукмор» — Кляуш, «Мамадыш — Кукмор» — Ямашево, «Мамадыш — Кукмор» — Кляуш — Шадчи, передает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ранее в Алексеевском районе Татарстана отремонтировали автодорогу Алексеевское — Высокий Колок.

ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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