Геолог рассказал, почему доводы БСК о разработке Куштау неубедительны

Эксперт-геолог Исхак Фархутдинов объяснил, почему доводы «Башкирской содовой компании» (БСК) о необходимости разработки шихана Куштау неубедительны.

Компания утверждает, что шихан не уникален и что предприятие не может работать на других месторождениях и оставаться прибыльным.

«Приведу пример: представьте, что вы живете на ферме и рядом с вами пасется 3 зубра — это краснокнижные животные, вымирающий вид, которых в мире осталось всего лишь 5 тыс. Недалеко, в 10 километрах, есть загон с быками, и вы говорите: зубр — это тот же самый бык — те же копыта и рога, только немного шерсть отличается, и поэтому зарежу зубра, получу мясо, потому что ехать 10 километров это слишком долго. Вот та же самая ситуация происходит сейчас с шиханами. Но только отличие в том, что зубров в мире сейчас 5 тыс., а шиханов осталась во всем мире только три. Нет больше нигде в мире таких же останцов пермского рифа посреди долины. Шихан — уникальный памятник природы — геологический, геоморфологический, биологический и культурный. С точки зрения биологии на шихане Куштау расположена максимальная концентрация краснокнижных растений и животных во всей республике Башкортостан», — утверждает Фархутдинов.

Что касается довода о потери прибыли БСК, то здесь эксперт вспоминает Березниковский и Крымский содовые заводы, которые возят известняк с расстояния 80 и 120 км соответственно и остаются рентабельными. Также геолог отмечает, что есть экономические расчеты, которые доказывают, что предприятие БСК в любом случае не потеряет прибыль.

В пятницу глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы «Башкирской содовой компанией» (БСК). По итогу встречи было решено, что разработки Куштау не будет. Подробности встречи — в материале «Реального времени».

