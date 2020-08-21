Пробки в пятницу вечером в Казани достигли восьми баллов
В Казани сегодня вечером пробки достигли восьми баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
Движение затруднено на Сухой реке в Авиастроительном районе, улицах Петра Витера, Тэцевской, Копылова.
Пробки из-за ДТП образовались на улицах Чистопольской, Академика Губкина, на проспекте Ямашева, Оренбургском тракте. Также заторы образовались в центре города — на улицах Лево-Булачной, Ташаяк, Николая Ершова.АвтоОбществоИнфраструктура Татарстан
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