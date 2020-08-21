Президент УНИКСа Богачев: «Я не вижу альтернативы Кириленко»

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал победу Андрея Кириленко на выборах главы Российской федерации баскетбола (РФБ).

«За эти пять лет Кириленко стал опытным управленцем. Мне приятно, что наш выдающийся спортсмен так быстро смог переквалифицироваться в мудрого специалиста. Он много внимания уделяет развитию детского баскетбола. Когда мы обращаемся к нему с просьбами — он поддерживает.

Понятно, что не все идеально. Есть сложности, особенно сейчас, в условиях пандемии коронавируса, но я не вижу альтернативы Кириленко», — приводит слова Богачева «Известия».

Кириленко возглавляет Федерацию баскетбола России с августа 2015 года. Накануне он большинством голосов одержал победу на выборах РФБ. Его конкурента, спортивного функционера Эдуарда Сандлера, поддержали лишь 16 человек из более 100 голосовавших.

