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Кириленко сохранил пост президента Российской федерации баскетбола

15:01, 20.08.2020
Кириленко сохранил пост президента Российской федерации баскетбола
Фото: realnoevremya.ru

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко переизбран на пост главы организации.

Голосование состоялось в четверг в ходе очередной выборной конференции РФБ. По его итогам, Кириленко одержал победу на выборах большинством голосов — 109 штук. За другого кандидата, спортивного функционера Эдуарда Сандлера, свой голос отдали 16 человек.

Кириленко возглавляет федерацию баскетбола России с августа 2015 года.

Напомним, три года назад президент РФБ приезжал в Казань для проведения мастер-класса.

СпортБаскетбол
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