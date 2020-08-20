Кириленко сохранил пост президента Российской федерации баскетбола

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко переизбран на пост главы организации.

Голосование состоялось в четверг в ходе очередной выборной конференции РФБ. По его итогам, Кириленко одержал победу на выборах большинством голосов — 109 штук. За другого кандидата, спортивного функционера Эдуарда Сандлера, свой голос отдали 16 человек.

Кириленко возглавляет федерацию баскетбола России с августа 2015 года.

Напомним, три года назад президент РФБ приезжал в Казань для проведения мастер-класса.