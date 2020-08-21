«Казаньоргсинтез» вошел в список лучших брендов Татарстана

Фото: Максим Платонов

Сегодня подвели итоги народного голосования «100 легендарных брендов Республики Татарстан». Церемония награждения победителей прошла в учебно-методическом центре ФАС России. Среди финалистов — крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена ПАО «Казаньоргсинтез». Татарстанцы признали предприятие одним из лучших в нефтехимической отрасли республики.

«За два этапа голосования в отборе компаний приняли участие 250 000 человек. Самая большая номинация была для сектора промышленности, так как там заявились 150 брендов, из которых люди выбирали самых достойных. Всего отбор прошли 900 брендов Татарстана», — сообщил региональный управляющий медиахолдинга «Форвард Медиа» Тимур Бадретдинов.

Проект приурочен к 100-летию со дня образования Татарской АССР и посвящен брендам, которые внесли свой вклад в развитие Татарстана. Голосование проходило в два этапа: с 20 января по 21 февраля и с 1 марта по 31 марта 2020 года. В нем мог поучаствовать каждый татарстанец.

На первом этапе жители республики сами предлагали своих кандидатов. В итоге в список вошли наиболее упоминаемые бренды в двух номинациях: республиканские и районные. Компании выбирались из 16 отраслей: промышленность, транспорт, сельское хозяйство, торговля, продукты питания, связь, СМИ, искусство, спорт и т. д. В каждой сфере было по несколько финалистов.

«Сейчас очень непростая ситуация — только за полгода, особенно за последние три месяца, к нам в Торгово-промышленную палату поступило более шести тысяч обращений — и все с проблемами. Но тот, кто работает и развивается, тот идет вперед, поэтому я рад, что вы оказались в золотой сотни лучших. Это было искреннее, народное голосование», — отметил председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.