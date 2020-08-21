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Лукашенко заявил, что лично помогал Тихановской уехать из Белоруссии

14:35, 21.08.2020 1
Лукашенко заявил, что лично помогал Тихановской уехать из Белоруссии
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лично оказывал помощь экс-кандидату в президенты страны Светлане Тихановской с выездом из страны. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Белоруссии обратил внимание на то, что помогал Тихановской по ее просьбе. Он также добавил, что «ее опутали, окутали министерство иностранных дел Литвы, спецслужбы»: «Она уже начала делать заявления».

Ранее Лукашенко заявил, оппозиция во главе с Тихановской организовала координационный совет для того, чтобы захватить власть в Белоруссии.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:11
    батько не дурак,понимает надо потихоньку собирать чумодан.
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