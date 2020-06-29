Греф сообщил, что рубль к концу года укрепится до уровня 60—62 рубля за доллар

Рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60—62 рубля за доллар, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее сложно спрогнозировать.

«Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года 60—62 доллара за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», — сказал Греф в интервью ТАСС.

Он отметил, что пока никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если случится вторая волна, рубль станет колебаться.

1 июня курс доллара впервые с начала марта опустился ниже 70 рублей.

