В Татарстане от коронавируса умерли еще два человека

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Татарстане подтверждены еще два смертельных случая, причиной которых стал коронавирус. На сегодня общее количество смертей, вызванных COVID-19, в республике достигло 57.

По данным регионального оперштаба, анализы подтвердили причины смерти жителя Буинского района 1948 года рождения. Он поступил в районную больницу с признаками двусторонней пневмонии. Состояние пациента осложнялось обострением хронических заболеваний. Тест подтвердил наличие коронавирусной инфекции.

Житель Мамадышского района 1943 года рождения попал в Елабужскую ЦРБ с внебольничной двухсторонней пневмонией. У него также присутствовали серьезные хронические заболевания. Причина смерти установлена в результате аутопсии. Вирус идентифицирован.

