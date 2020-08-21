Новости общества

12:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане от коронавируса умерли еще два человека

12:39, 21.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса умерли еще два человека
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Татарстане подтверждены еще два смертельных случая, причиной которых стал коронавирус. На сегодня общее количество смертей, вызванных COVID-19, в республике достигло 57.

По данным регионального оперштаба, анализы подтвердили причины смерти жителя Буинского района 1948 года рождения. Он поступил в районную больницу с признаками двусторонней пневмонии. Состояние пациента осложнялось обострением хронических заболеваний. Тест подтвердил наличие коронавирусной инфекции.

Житель Мамадышского района 1943 года рождения попал в Елабужскую ЦРБ с внебольничной двухсторонней пневмонией. У него также присутствовали серьезные хронические заболевания. Причина смерти установлена в результате аутопсии. Вирус идентифицирован.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем