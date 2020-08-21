Количество велосипедов в Татарстане оценили в полмиллиона штук

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Татарстане насчитывается 500 тысяч велосипедов, заявил сегодня заместитель директора по IT Союза велосипедистов Татарстана Марат Юсупов. В Казани насчитывается примерно 135 тысяч велосипедов.



Юсупов также рассказал, что самым популярными маршрутом для велопрогулок в Казани является «кольцо» Сибгата Хакима — «Миллениум» — Большая Красная — Кремлевская набережная. Также популярны велопрогулки вокруг «Чаши» и у «Ак Барс Арены» — в будние дни число велосипедистов у последней доходит до 30 тысяч.

Ранее сообщалось о намерении установить крытые велопарковки во дворах многоквартирных домов Казани. Город принял их как обязательное условие.

