Эксперт рассказал, почему Telegram стал лучшим инструментом для координации протестов

Координатор «Агентства социального инжиниринга» Антон Давидченко сегодня в ходе онлайн-конференции заявил, что мессенджер Telegram оказался идеальным инструментом для координации протестов:

«Telegram концентрирует сразу ряд функциональных механизмов. Он транслирует смыслы, он может направлять толпу куда надо. Он формирует нарративы, мнение толпы, «накачивает толпу». Четвертое — когда [президент Белоруссии Александр] Лукашенко попытался отключить весь интернет, Telegram все равно работал. И Telegram — это инструмент, где не нужны политики, функционеры».

Ранее в белорусском сегменте Telegram началась «война стикеров» — пресс-служба Лукашенко опубликовала на своем канале в Telegram стикерпак «За Беларусь», а в ответ оппозиция переделала его на свой лад.