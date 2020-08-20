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Эксперт рассказал, почему Telegram стал лучшим инструментом для координации протестов

12:28, 20.08.2020
Эксперт рассказал, почему Telegram стал лучшим инструментом для координации протестов
Фото: piqsels.com

Координатор «Агентства социального инжиниринга» Антон Давидченко сегодня в ходе онлайн-конференции заявил, что мессенджер Telegram оказался идеальным инструментом для координации протестов:

«Telegram концентрирует сразу ряд функциональных механизмов. Он транслирует смыслы, он может направлять толпу куда надо. Он формирует нарративы, мнение толпы, «накачивает толпу». Четвертое — когда [президент Белоруссии Александр] Лукашенко попытался отключить весь интернет, Telegram все равно работал. И Telegram — это инструмент, где не нужны политики, функционеры».

Ранее в белорусском сегменте Telegram началась «война стикеров» — пресс-служба Лукашенко опубликовала на своем канале в Telegram стикерпак «За Беларусь», а в ответ оппозиция переделала его на свой лад.

Технологии
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