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В белорусском Telegram началась «война стикеров»

13:56, 19.08.2020 1
В белорусском Telegram началась «война стикеров»
Фото: wikipedia.org

Сегодня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовала на своем канале в Telegram стикерпак «За Беларусь». В нем есть стикеры с надписями «Отстоим Батьку», флаг оппозиции с надписью «Да это же нацистский флаг ЗНАЛИ?» и др.

Спустя некоторое время противники власти Лукашенко переделали стикерпак на свой лад. В наборе представлены стикеры с «Батьку в отставку!» и «Надеюсь нас не изобьет ОМОН».

Сегодня Лукашенко на заседании Совета безопасности заявил о сохранении сложной общественно-политической ситуации в стране.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:05
    храните тебя Аллах!Батька,в Мали оппозиционеры-каннибалы президента Ибрагим Бубакар Кейта с гаремом,уже сожрали.
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