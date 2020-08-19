В белорусском Telegram началась «война стикеров»

Сегодня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовала на своем канале в Telegram стикерпак «За Беларусь». В нем есть стикеры с надписями «Отстоим Батьку», флаг оппозиции с надписью «Да это же нацистский флаг ЗНАЛИ?» и др.

Спустя некоторое время противники власти Лукашенко переделали стикерпак на свой лад. В наборе представлены стикеры с «Батьку в отставку!» и «Надеюсь нас не изобьет ОМОН».

Сегодня Лукашенко на заседании Совета безопасности заявил о сохранении сложной общественно-политической ситуации в стране.