Новости общества

12:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госсовет Татарстана отобрал кандидатов в квалифкомиссию Адвокатской палаты

10:59, 20.08.2020
Госсовет Татарстана отобрал кандидатов в квалифкомиссию Адвокатской палаты

Депутаты Госсовета РТ поддержали кандидатуры Тимура Сергеева и Роберта Шаймарданова, которых выдвинули в члены квалификационной комиссии Адвокатской палаты республики.

Вопрос об избрании представителей республиканского парламента рассматривался сегодня на заседании Госсовета РТ.

Кандидатов представил зампред комитета Госсовета по законности и правопорядку Александр Чубаров. Их поддержали единогласно, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что сегодня татарстанский парламент начал осеннюю сессию. На заседании планируется рассмотреть 26 вопросов, в том числе два законопроекта во втором чтении и шесть проектов в первом чтении.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем