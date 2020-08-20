Госсовет Татарстана отобрал кандидатов в квалифкомиссию Адвокатской палаты

Депутаты Госсовета РТ поддержали кандидатуры Тимура Сергеева и Роберта Шаймарданова, которых выдвинули в члены квалификационной комиссии Адвокатской палаты республики.

Вопрос об избрании представителей республиканского парламента рассматривался сегодня на заседании Госсовета РТ.

Кандидатов представил зампред комитета Госсовета по законности и правопорядку Александр Чубаров. Их поддержали единогласно, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что сегодня татарстанский парламент начал осеннюю сессию. На заседании планируется рассмотреть 26 вопросов, в том числе два законопроекта во втором чтении и шесть проектов в первом чтении.