Новости общества

06:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +18 градусов

05:23, 20.08.2020
Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +18 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня в Казани ожидается переменная облачность. Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, местами пройдет дождь.

Ветер северо-западный умеренный. Местами порывы ветра будут достигать 15 — 17 м/с. Ночью и утром температура воздуха опустится до +4..+9 градусов. Днем воздух прогреется до +13..+18 градусов, передают синоптики.

Ранее синоптики пообещали потепление к концу недели.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем