Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +18 градусов
Сегодня в Казани ожидается переменная облачность. Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, местами пройдет дождь.
Ветер северо-западный умеренный. Местами порывы ветра будут достигать 15 — 17 м/с. Ночью и утром температура воздуха опустится до +4..+9 градусов. Днем воздух прогреется до +13..+18 градусов, передают синоптики.
Ранее синоптики пообещали потепление к концу недели.Общество Татарстан
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