Фаррахов — о потерях бюджета Татарстана: «Потеряли те, кто имел хорошую прибыль»

Фото: Максим Платонов

Почему в России не раздают деньги в пандемию, как в США

На очередной встрече, которую сегодня организовал общественный штаб поддержки кандидата в президенты Рустама Минниханова, обсудили экономическое развитие Татарстана. Модератором встречи стал депутат Госдумы России от Татарстана Айрат Фаррахов. Он напомнил слова премьер-министра Михаила Мишустина, сказавшего недавно, что экономика — это «кошелек», из которого появляются больницы, дороги, школы, — то, что обеспечивает качество жизни людей. Фаррахов считает, что экономика республики будет развиваться в зависимости «от того, как будем справляться с вызовами», при этом он заметил, в пандемию многие прежние ценности оказались под вопросом.

Айрат Фаррахов задавал присутствующим вопросы, которые к нему поступают от избирателей и по которым, как уточнил депутат, он тоже очень часто делает запросы в органы госвласти. Модератор напомнил, что во время локаута во многих государствах печатали большое количество денег и раздавали их свои гражданам, в частности в США. Фаррахов поинтересовался у экспертов, могли бы и в нашей стране поступить таким же образом и не повлияет ли такая колоссальная масса напечатанных денег на устойчивость экономики в мире?

— Может ли экономика в целом переварить данный объем денег, который печатается триллионами? В условиях пандемии США выпустили около 2 трлн долларов, и можем ли мы себе это позволить? Мы вполне понимаем возможности нашей экономики. Мы прошли и 1990-е годы, и знаем, что такое гиперинфляция… Основная опасность в том, что дополнительно внесенные в экономику России деньги могут пойти на валютный рынок и в конечном итоге приведут к понижению уровня жизни населения, — ответил первый зампредседателя правления ПАО «Ак Барс Банк» Радик Саляхутдинов.

По его мнению, меры, которые предприняло правительство страны и республики, являются «точечными, высокоэффективными и влияют на конечный потребительский спрос».

«Нет никаких предпосылок, что мы уйдем в глубокий экономический кризис», — уверен Саляхутдинов

— Эти деньги не могут выйти из экономики России, они поддерживают тех, кому это прежде всего необходимо. Все эти деньги не уйдут на валютные рынки — это не повлечет роста курса доллара. Эффективность мер в других странах увидим в ближайшие годы. Нет никаких предпосылок, что мы уйдем в глубокий экономический кризис, — уверен Саляхутдинов.

Руководитель банка утверждает это, зная объемы поддержки экономики, — сам банк участвует в подобных программах, финансирование которых составляет 10 млрд рублей, в том числе в программах кредитования системообразующих предприятий, кредитования на беспроцентной основе на зарплату, реструктуризации кредитов. Каждый десятый кредит банк выдает с господдержкой.

«Потерял тот, кто имел хорошую прибыль»

Айрат Фаррахов сообщил, что накануне вечером на итоговом праздновании Дней культуры Татарстана в Москве мэр столицы Сергей Собянин назвал республику опорным регионом, он заявил, что учился у Татарстана инновационному подходу в экономике. Депутат привел показатели экономических рейтингов, где республика лидирует, и заявил, что необходимо развиваться еще быстрее. Поэтому от общемировых проблем перевел разговор к внутренним.

Одна из проблем экономики РФ — крайняя неравномерность развития субъектов, считает Айрат Фаррахов. Он напомнил, что федеральный бюджет больше чем на 50% — это три субъекта: Ямал, Ханты-Мансийск и Москва — более 11 трлн рублей в федеральный бюджет поступает из трех субъектов. Но около 70% субъектов 80—100% налогов оставляют себе. Фаррахов уточнил у председателя Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонида Якунина, сколько налогов себе оставил Татарстан.

Потери местного бюджета в первом полугодии были не столь значительны, но за 7 месяцев — уже 2,6 млрд рублей, отметил Якунин

— Если по прошлому году смотреть, 35% от всех налогов оставляет себе и 65% уходят в федеральный бюджет, — ответил коллега из парламента республики.

«Оперативные итоги 7 месяцев показывают, что сегодня мы потеряли по сравнению с прошлым годом 122,6 млрд рублей — в целом по системе сборов налогов в федеральный, региональный и местный бюджеты», — привел последние данные Леонид Якунин.

По его словам, по сбору НДПИ и НДС российский бюджет потерял 94 млрд рублей, у республики более скромная цифра — 30 млрд рублей (если оценивать консолидированный бюджет). Потери местного бюджета в первом полугодии были не столь значительны, но за 7 месяцев — уже 2,6 млрд рублей, отметил Якунин.

Он сообщил, что республиканские законодатели «не вносили изменения в бюджет по сокращению доходов, такой необходимости пока нет, социальная направленность бюджета сохраняется где-то на 56%, программы финансируются с небольшой корректировкой».

Леонид Якунин заметил, что по состоянию на первое полугодие Татарстан получил на борьбу с пандемией 13,5 млрд рублей, «притом что республика — вторая по потерям в РФ».

Но сегодня идет и федеральная помощь: выплаты людям, льготные кредиты малому бизнесу, вернули все деньги самозанятым.

Фаррахов обратил внимание, что Татарстан — «лидер по потерям, потому что потеряли те, кто имел хорошую прибыль»

Айрат Фаррахов обратил внимание, что Татарстан — «лидер по потерям, потому что потеряли те, кто имел хорошую прибыль»:

— 30 % субъектов РФ прибавили, но прибавили за счет чего? Они всегда были только на дотациях. Это регионы с низкой бюджетной обеспеченностью. А учитывая, что во время пандемии расходы федерального бюджета существенно увеличились, поэтому они прибавили. Но несмотря на то, что республика потеряла в этой прибыли, ни одна программа действительно не остановилась, и республика оказала колоссальную поддержку бизнесу в тех направлениях, где не оказывал поддержку федеральный бюджет. Эта колоссальная поддержка показывает свои результаты: все потихонечку восстанавливаются и выходят.

Якунин предостерег, что если не углубляться в эти проблемы, потери могут быть и гораздо больше.

Для инноваций субъекту нужны дополнительные полномочия

Айрат Фаррахов затронул проблему коммерциализации идей, какие решения необходимо принимать для этого, спросил он у председателя совета директоров. АО «АйСиЭл — КПО ВС», Виктора Дьячкова.

— Нужно, чтобы в целом в обществе были созданы механизмы, которые делали бы инновации выгодными. Это связано и с налоговыми делами: если у региона недостаточно мотивации, чтобы больше зарабатывать, то это сказывается и на том, как будут воспринимать инновационные решения. Инновация — всегда риск: можешь выиграть, можешь проиграть. А если нет мощного интереса, чтобы выигрывать, ты будешь в меньшей степени рисковать, и, как следствие, это сказывается на спросе на инновации, — размышляет Дьячков.

Он констатировал, что пандемия не добавила спроса на инновации — все сосредоточились на решении ключевых задач: сделать так, чтобы не потерять главный потенциал — людей.

Дьячков констатировал, что пандемия не добавила спроса на инновации

— По инновациям нужно что-то делать на уровне «вас» — работать в Думе, доказывать что у регионов должно быть больше мотивации для саморазвития. Может быть, вернуться к тем схемам, которые существовали в экономике в 1990- е годы, когда 50 % НДС оставалось в регионах. И тогда будет больше мотивации в регионах заниматься инновациям, — предположил руководитель предприятия.

— Понимаю то, что вы не сказали. Выравнивание экономического потенциала субъектов за счет более сильных субъектов снижает их потенциал, мотивацию к развитию. Важно провести децентрализацию экономики, важна реальная федерализация, дополнительные полномочия для субъектов, которые могли бы стать еще большим драйвером доя развития этих субъектов, — резюмировал Фаррахов.

Нефть не проклятие, а социальная ответственность

Продолжая тему федерального бюджета, Фаррахов заметил, что более половины его наполнения — это сырьевые ресурсы. Депутат Госдумы напомнил фразу из сегодняшнего выступления председателя счетной палаты РФ Алексея Кудрина: один из главных внешних вызовов для России будет то, как она справляется с ролью нефти. Модератор попросил гендиректора АО «Газпром Межрегионгаз Казань» Рината Сабирова оценить ситуацию с нефтегазохимическим комплексом в республике.

— Нефтянка — драйвер высокотехнологического развития, в целом по экономике. Но нефть это не проклятие, это благо, конкурентное преимущество. Мы не просто нефтяная республика. То, что у нас стабильная социально-экономическая ситуация — это благодаря диверсифицированности, — отметил Ринат Сабиров.

И нынешний и предыдущие кризисы, по словам Сабирова, подтверждают правильное направление развития республики

Как он сообщил, на долю нефтяной промышленности в экономике Татарстана приходится 21 %, на нефтехимию и нефтепереработку — 35 %. Эти отрасли дают рабочие места. «Не скажу, что полностью застрахованы от колебания мировых цен, но диверсификация сыграла свою роль в том, то что мы плавно проходим кризис», — считает руководитель компании.

И нынешний и предыдущие кризисы, по словам Сабирова, подтверждают правильное направление развития республики, которое определил президент Рустам Минниханов: экономика Татарстана — для народа.

— Последний пример — «ковид». В марте — апреле, когда буквально за два месяца «Татнефть» почти 900 млн рублей вложила в обеспечение [республики] масками, закупку линий по пошиву. Группа компаний «ТАИФ» вместе с «Татнефтью» обеспечивала весь юго-восток защитными средствами, антисептиком — яркий пример социальной ответственности, тому, что экономика Татарстана — это для народа, — подчеркнул Ринат Сабиров.

Экономика опирается на мораль и доверие

Депутат Госдумы РФ Марат Бариев, вспомнив, насколько технологии в промышленности республики ушли далеко вперед, согласился, с тем, что такая ответственность, продолжение финансирования республиканских программ делает жизнь более стабильной, а людей — более спокойными и уверенными.

Экономика основывается на морали, мышлении, поведении народ, уверен председатель комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин. Он заявил, что не надо воспитывать людей, чтобы народ был воспитанным, нужно сохранять культурные, исторические ценности и родной язык.

Экономика основывается на морали, мышлении, поведении народ, уверен председатель комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин

В России низкий процент желающих стать предпринимателями — от 2 до 5 %, а в развитых старанах эта цифра составляет примерно 20%, сообщил председатель совета директоров управляющей компании Bulatov group Айдар Булатов. Он рассказал о своей площадке «Фабрика предпринимательства», которую создали по инициативе Рустама Минниханова в первые дни самоизоляции, и где президент лично общался с представителями бизнеса. Булатов отметил, что необходимо популяризировать предпринимательство, чем больше предпринимателей, тем больше поток инноваций.



Сооснователь АНО «Центр поддержки самозанятых» Лиана Пахарева вспомнила, как стартовал полтора года назад проект особого режима налогообложения в Татарстане и как власть выстраивала доверительные отношения с потенциальными самозанятыми.

— Надо было выстраивать коммуникацию с предпринимателями, неважно, какой он, большой или маленький. Мы дважды объездили все районы. Когда первый раз приезжали, у людей был страх: они не знали, как это будет работать. Когда второй раз возвращались в районы, понимали, люди уже работают, потому что задают другие вопросы, например, как работать с юрлицами, — рассказала Пахарева.

Она сообщила, что в республике проходят обучающие мероприятия, созданы маркетплейсы, чтобы люди реализовывали товары, появилась новая возможность для самозанятых — безналичный расчет.

1 / 29 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Екатерина Аблаева, фото Максима Платонова