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«Уфа» — «Спартак»: Данченко выйдет в стартовом составе, Урунов в запасе

15:21, 19.08.2020
«Уфа» — «Спартак»: Данченко выйдет в стартовом составе, Урунов в запасе
Фото: vk.com/ufafc

Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и московским «Спартаком».

Тренер уфимцев Вадим Евсеев с первых минут решил выпустить Олега Данченко, перешедшего на неделе из казанского «Рубина». Судя по расстановке, защитник выйдет на позиции атакующего полузащитника. Также в старте появится нападающий Жамалетдинов.

«Спартак» решил не менять победный состав и оставил всех игроков, начинавших игру с «Ахматом». При этом в заявку на матч попал Остон Урунов, в прошлом сезоне выступавший в «Уфе».

Встреча пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе, начало игры — в 16.00 по мск.

Состав «Уфы»: Беленов — Аликин, Сухов, Никитин, Йокич, Неделчару, Данченко, Алиев, Жамалетдинов, Голубев, Карп.

Состав «Спартака»: Максименко — Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.

СпортФутбол Башкортостан
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