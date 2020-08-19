Умер экс-президент федерации хоккея с мячом РТ Виктор Матвеев

Бывший президент федерации хоккея с мячом РТ Виктор Матвеев скончался на 75-м году жизни, сообщает фанатская группа хоккейной «Ракеты».

Матвеев работал судьей всесоюзной категории и в 1983 и 1985 годы входил в десятку лучших судей по итогам чемпионата СССР. После завершения карьеры арбитра он возглавлял различные должности в казанской «Ракете». Позже он был назначен президентом федерации хоккея с мячом республики Татарстан.

Прощание с прославленным татарстанским функционером состоится 21 августа в 10.30, по ул. Парковой, д. 21а в Казани.