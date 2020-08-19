Плотников стал автором первого гола в истории Кубка чемпионов в Казани

В эти минуты в Казани на «Татнефть Арене» проходит встреча между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» в рамках матча предсезонного Кубка чемпионов по хоккею.

Автором первого гола в истории проведения турнира стал игрок «Металлурга» Сергей Плотников. Форвард магнитогорцев подставил клюшку на 3-й минуте игры после передач Николая Прохоркина и Георгия Дронова.

В середине первого периода хоккеисты «Металлурга» удвоили свое преимущество, благодаря голу Богдана Потехина.

Напомним, предсезонный турнир Кубок чемпионов пройдет в Казани с 19 по 23 августа. В нем примут участие четыре победителя Кубка Гагарина.