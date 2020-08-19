В Минске умер от огнестрельного ранения участник протестной акции в Бресте

В военном госпитале Минска умер 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, который принимал участие в протестных акциях.



По данным портала TUT.BY, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

По словам родственников погибшего, очевидцы рассказали, что Шутов не дрался и ни с кем не конфликтовал, а просто шел. Выстрел якобы был сделан с крыши здания. Родные искали мужчину двое суток. Позже выяснилось, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск.



Вчера белорусские СМИ сообщили о третьем погибшем во время массовых акций в Белоруссии. Его сбил автомобиль, когда он шел по проезжей части.

МВД республики сообщило о первой смерти во время протестов 11 августа. Ведомство утверждало, что один из митингующих попытался бросить неустановленное устройство в сторону правоохранителей. Позже ряд СМИ опубликовали видео, на котором погибший демонстрант двинулся в сторону силовиков, подняв руки вверх. Вслед за этим в строю силовиков заметна яркая вспышка, похожая на выстрел, а мужчина, пошатываясь, упал на асфальт.

