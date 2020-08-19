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В Минске умер от огнестрельного ранения участник протестной акции в Бресте

12:46, 19.08.2020 1
В Минске умер от огнестрельного ранения участник протестной акции в Бресте
Фото: wikipedia.org

В военном госпитале Минска умер 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, который принимал участие в протестных акциях.

По данным портала TUT.BY, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

По словам родственников погибшего, очевидцы рассказали, что Шутов не дрался и ни с кем не конфликтовал, а просто шел. Выстрел якобы был сделан с крыши здания. Родные искали мужчину двое суток. Позже выяснилось, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск.

Вчера белорусские СМИ сообщили о третьем погибшем во время массовых акций в Белоруссии. Его сбил автомобиль, когда он шел по проезжей части.

МВД республики сообщило о первой смерти во время протестов 11 августа. Ведомство утверждало, что один из митингующих попытался бросить неустановленное устройство в сторону правоохранителей. Позже ряд СМИ опубликовали видео, на котором погибший демонстрант двинулся в сторону силовиков, подняв руки вверх. Вслед за этим в строю силовиков заметна яркая вспышка, похожая на выстрел, а мужчина, пошатываясь, упал на асфальт.

ОбществоВластьПроисшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:01
    Да хватит уже с этой Белорусией. Надоело. Лезут куда не надо, молодые да горячие. У нас в Москве тоже лезли, в свое время. На кладбище лежат. Кто из правящей верхушки их помнит?! Закопали и забыли. А как орали идем защищать Белый дом. Мы за свободу. Жизни лишились. А власти наплевать.

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