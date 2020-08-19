Агитация за кандидата в президенты Татарстана Владимира Сурчилова пройдет в интернете

Агиткампания за кандидата в президенты Татарстана Владимира Сурчилова от партии ЛДПР пройдет в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Также в интернете будут агитировать за представителей партии на допвыборах в Госдуму и муниципальных выборах.

Исключением станет раздача агитматериалов в городах республики, рассказал сам Сурчилов.

«В связи с непростой эпидемиологической обстановкой ЛДПР встречаться и организовывать встречи с избирателями не будет», — передает его слова «Татар-информ».

Владимир Сурчилов также рассказал, что уже принял участие в теледебатах с представителями других партий.

Напомним, что на выборы президента Татарстана зарегистрированы пять кандидатов. «Единую Россию» представляет действующий глава республики Рустам Минниханов. От «Справедливой России» выдвинут руководитель республиканского отделения партии Альмир Михеев, от «Партии Роста» — Олег Коробченко, от «Коммунистов России» — Альфред Валиев.

Ранее сообщалось, что каждый кандидат в президенты Татарстана получит по одному часу эфирного времени во время предвыборной кампании.