Кандидаты в президенты Татарстана получат по часу эфира каждый

Фото: Ринат Назметдинов

Равные условия для всех кандидатов

Сегодня в КЦ «Московский» распределили бесплатное эфирное время на каналах региональных государственных организаций между кандидатами, зарегистрированными по трем избирательным кампаниям. Кандидаты принимают участие в выборах президента Татарстана, в дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу № 28 и в дополнительных выборах депутата Госсовета РТ по Елабужскому одномандатному избирательному округу №37.

— Давно этого ждали. Из активной фазы избирательная кампания переходит на молниеносную финишную прямую, которая стартует со своей агитационной работой в СМИ. Мы попытались создать здесь в культурном центре «Московский» все условия для работы, прежде всего и для штабов кандидатов, и для всех наших телерадиокомпаний. Хотелось бы напомнить всем кандидатам, что главное — это безопасные и удобные выборы. Если нам удастся этого достичь, считаю наша миссия будет выполнена. Но самое главное: к безопасности и удобству приложатся открытость и легитимность избирательной кампании, — подчеркнул председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, напомнив, что сама по себе жеребьевка бесплатного эфирного времени обеспечивает равные условия для зарегистрированных кандидатов.

Он сообщил, что кандидаты участвуют в жеребьевке в соответствии с хронологией их регистрации. Порядок распределения времени утвердила ЦИК Татарстана. По словам Кондратьева, до жеребьевки никто не отказался от бесплатного эфирного времени.

Руководитель ЦИК республики напомнил о своей «жесткой позиции» в соблюдении санитарных норм:

— Руководство республики сделало все, чтобы смягчить ограничения, чтобы экономика работала. Но выборы — это очень серьезное общественное мероприятие, где нужно соблюдать предельные меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Говорю прежде всего кандидатам и штабам. Врачи работают в очень непростой ситуации. Чрезвычайно важно сохранить здоровье. Заболевает один — работа останавливается. Важно быть предельно бдительными и самим сохранять свои коллективы, — подчеркнул Кондратьев, что ношение масок и перчаток обязательно.

Он также отметил, что в адрес всех штабов и партий глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина направила письма, в которых инструктирует, на что нужно обратить внимание.

Больше времени получат кандидаты в президенты

На жеребьевку, которая длилась два часа, собралось 65 представителей штабов кандидатов. В ней приняли 4 организации СМИ: ТНВ, «Татарстан 24», ГТРК «Татарстан», «Татмедиа». Руководители телерадиокомпаний рассказали об условиях выступлений, времени эфира, предупредили о режиме контроля температуры на проходной и том, что скопление сопровождающих лиц перед записью дебатов и выступлений нежелательно.

В случае пропуска эфира по собственной причине время кандидату восполнять не будут.

Региональные государственные организации выделяют на каждом из своих каналов не менее 30 минут для предвыборной агитации в течение 20 рабочих дней или 600 минут в общей сложности (не менее одной четверти от общего времени вещания, если телевещания составляет менее двух часов в день).

Больше всего времени получат кандидаты на выборы в президенты Татарстана. Им предоставят возможность выступить на 6 телеканалах и 7 радиостанциях. Кандидаты получат одинаковое количество минут на дебаты и выступления. Жеребьевка лишь определяет день и время.

Шести кандидатам в депутаты Госдумы РФ выделят из этого объема 200 минут, которые тоже поделят поровну.

На допвыборы четырех депутатов Госсовета Татарстана в общей сложности отводят 4 мин 52 секунды.

Для пяти кандидатов президенты остается более 395 минут, что по законодательству ограничат 60 минутами эфира для каждого претендента на эту должность.

«Неинтересно, если нет дебатов»

Участники жеребьевки прокомментировали сегодняшнее событие после того, как вытянули конверты с номерами и эфирным временем.

— Начинается главный агитационный период, во время которого будут представлены стратегии, взгляды, программы каждого кандидата, и непосредственно кандидата Минниханова — сейчас это будет активно формироваться в СМИ. Это старт основного этапа, где можно дойти до каждого избирателя, донести свои принципы, ценности, рассказать о своей работе, деятельности на сегодняшний день и на будущий период. О результатах жеребьевки пока трудно сказать. Штаб их изучит, — сказал уполномоченный представитель кандидата в президенты РТ Рустама Минниханова Геннадий Глушков.

— Мы считаем, что в споре рождается истина. Если дебатов нет, как в 2015 году, это же неинтересно — процесс политический превращается в фарс. Процесс становится интересным, когда представители разных политических партий, которые допущены в качестве кандидатов в президенты, могут высказать свою позицию, позицию партии на дебатах, в открытом споре. Считаю, что жеребьевка очень важна, поэтому лично пришел сюда и расписался во всех документах и заключил договора, — сообщил координатор татарстанского реготделения ЛДПР Владимир Сурчилов.

Первый секретарь реготделения «Коммунистов России» Альфред Валиев тоже лично посетил КЦ «Московский», объяснив свой приход:

— Момент жеребьевки для нашей партии, для меня лично очень важен. Это освещение нашей предвыборной риторики, программы во всех СМИ, включая муниципальные газеты. Сам факт жеребьевки дает легитимность на выборах. Естественно, мы смотрим, что творится в мире на сегодняшний момент, какие идут вызовы. Татарстан сегодня — один из передовых регионов России, Люди здесь живут более или менее хорошо. Есть стабильная зарплата, работа. И эти выборы очень важны для Татарстана, чтобы был выбран президент, который и дальше эту политику стабильности для людей будет вести.

Опытный Валиев заявил, что из всех предложений будет отдавать предпочтение крупным каналам. «По закону в дебатах принимать участие могу только я сам как кандидат в президенты, не могу вместо себя направить представителя. Но обойти все СМИ, в том числе муниципальные — это нереально. Приоритетные — крупные каналы, и даже их — не все успеешь», — заметил руководитель татарстанских «Коммунистов России».

Руководитель избирательного штаба кандидата на должность в президенты РТ Олега Коробченко от партии Роста — Марат Бухараев подчеркнул необходимость соблюдения равных условий для всех участников предвыборной гонки:

— Распределение бесплатного времени — это важный процесс в избирательной кампании, так как все кандидаты на основе демократических принципов, что называется, по воле жребия могут высказать свою позицию на телевидении, в печатных изданиях. А что касается распределения, мы, безусловно, используем все возможности, чтобы донести программы, идеи, позицию, с которой наш кандидат идет на выборы, до наших избирателей. Штаб работает, есть определенные агитационные материалы, программные заявления.

Уполномоченный представитель партии «Справедливая Россия» в Татарстане Елена Сбитнева сообщила, что пока еще у штаба кандидата в президенты Альмира Михеева нет четкого медиа-плана, расписанного по дням и часам, но ролики в арсенале уже имеются. Штаб готовится в бой и также предполагает использовать возможности СМИ по максимуму.

Завтра состоится жеребьевка публикаций в печати. Агитация в средствах массовой информации начнется с 15 августа и продлится до Дня тишины, 12 сентября.

1 / 38 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Екатерина Аблаева