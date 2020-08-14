Россияне потратили 285 млрд рублей на покупку премиальных автомобилей в первом полугодии 2020 года

За 6 месяцев 2020 года на покупку новых легковых автомобилей в России было затрачено около 1 трлн рублей, при этом 285 млрд рублей ушло на машины премиум-сегмента. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».



Больше всего россияне потратили на автомобили Mercedes-Benz — 85 млрд рублей, чуть меньше было потрачено на автомобили другого германского бренда BMW — 84 млрд руб.

На автомобили Lexus было потрачено около 37 млрд рублей, на Audi — 24,5 млрд, на Land Rover — 18,5 млрд, на автомобили марки Porsche — 13 млрд. Еще 10 млрд было потрачено на покупку автомобилей Volvo.

Остальные премиум-бренды обошлись россиянам чуть меньше 3 млрд рублей. Среди них: Infiniti, Cadillac, Jeep, Genesis, MINI, Jaguar и Smart. Суммарно это составило порядка 14 млрд, то есть около 5% от общего количества денег, потраченных на премиальные автомобили.

Ранее сообщалось о повышении цены на автомобили в России за 5 лет на 40%.

