В интернете показали обновленный логотип «Салавата Юлаева»

В интернете появилась фотография с обновленным клубным логотипом ХК «Салават Юлаев».

Фото: gorobzor.ru

Сообщается, что он уже нанесен на новую экипировку уфимской команды на предстоящий сезон-2020/21.

Ранее «Салават Юлаев» заявлял о желании сменить клубный логотип, объявив конкурс в 2018 году. С тех пор в сети появлялось несколько вариантов, один из которых даже был нанесен на черную игровую форму команды.