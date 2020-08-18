В интернете показали обновленный логотип «Салавата Юлаева»
В интернете появилась фотография с обновленным клубным логотипом ХК «Салават Юлаев».
Сообщается, что он уже нанесен на новую экипировку уфимской команды на предстоящий сезон-2020/21.
Ранее «Салават Юлаев» заявлял о желании сменить клубный логотип, объявив конкурс в 2018 году. С тех пор в сети появлялось несколько вариантов, один из которых даже был нанесен на черную игровую форму команды.СпортХоккей Башкортостан
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