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В интернете показали обновленный логотип «Салавата Юлаева»

20:24, 18.08.2020
В интернете показали обновленный логотип «Салавата Юлаева»
Фото: vk.com/hcsalavat

В интернете появилась фотография с обновленным клубным логотипом ХК «Салават Юлаев».

Фото: gorobzor.ru

Сообщается, что он уже нанесен на новую экипировку уфимской команды на предстоящий сезон-2020/21.

Ранее «Салават Юлаев» заявлял о желании сменить клубный логотип, объявив конкурс в 2018 году. С тех пор в сети появлялось несколько вариантов, один из которых даже был нанесен на черную игровую форму команды.

СпортХоккей Башкортостан
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