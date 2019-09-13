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В матче с «Амуром» уфимский «Салават Юлаев» сыграет с альтернативным логотипом

16:54, 13.09.2019
В матче с «Амуром» уфимский «Салават Юлаев» сыграет с альтернативным логотипом
Фото: twitter.com/hcsalavat

В завтрашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против хабаровского «Амура» уфимский «Салават Юлаев» представит альтернативный логотип, информирует пресс-служба клуба.

Против хабаровчан хоккеисты «Салавата Юлаева» сыграют в черной форме, на которой будет изображен альтернативный логотип.

Отметим, что ранее «обновка» уфимцев была представлена на Дне болельщика в Уфе.

Игра с «Амуром» пройдет завтра, 14 сентября, и начнется в 14.30 мск.

СпортХоккей Башкортостан
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