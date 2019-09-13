В матче с «Амуром» уфимский «Салават Юлаев» сыграет с альтернативным логотипом
В завтрашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против хабаровского «Амура» уфимский «Салават Юлаев» представит альтернативный логотип, информирует пресс-служба клуба.
Против хабаровчан хоккеисты «Салавата Юлаева» сыграют в черной форме, на которой будет изображен альтернативный логотип.
Отметим, что ранее «обновка» уфимцев была представлена на Дне болельщика в Уфе.
Игра с «Амуром» пройдет завтра, 14 сентября, и начнется в 14.30 мск.СпортХоккей Башкортостан
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