В матче с «Амуром» уфимский «Салават Юлаев» сыграет с альтернативным логотипом

В завтрашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против хабаровского «Амура» уфимский «Салават Юлаев» представит альтернативный логотип, информирует пресс-служба клуба.

Против хабаровчан хоккеисты «Салавата Юлаева» сыграют в черной форме, на которой будет изображен альтернативный логотип.

Отметим, что ранее «обновка» уфимцев была представлена на Дне болельщика в Уфе.

Игра с «Амуром» пройдет завтра, 14 сентября, и начнется в 14.30 мск.