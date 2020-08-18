«Южный парк» предсказал протесты в Белоруссии

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В серии 2012 года в американском мультсериале «Южный парк» обнаружилось предсказание протестов 2020 года в Белоруссии. В эпизоде белорусские фермеры отказываются отдавать свои земли. В конфликт вмешивается Иисус, но ему не удается предотвратить печальный исход.



На серию о протестах обратил внимание телеграм-канал «Бесспорно». В эпизоде «Браслет для аплодисментов» (A Scause For Applause) показали, как танки в Беларуси стреляют и давят фермеров, вышедших на протесты. В кадре появляется Иисус Христос со следующим комментарием: «Это очень сложные времена, и эти фермеры буквально сражаются за свои жизни. Я здесь, чтобы сделать все, что в моих силах… Я поговорил со здешним правительством, я поговорил с фермерами, и я думаю, что мы почти все уладили».

В это время на втором плане видны группы белорусов, напротив которых стоит военная техника. Сразу же после слов Иисуса о том, что проблема близка к разрешению, из танков начинается стрельба по мирным людям.