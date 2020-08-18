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«Ковидный» госпиталь в РКБ Татарстана прекратил свою работу

09:38, 18.08.2020
«Ковидный» госпиталь в РКБ Татарстана прекратил свою работу
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Временный инфекционный госпиталь при Республиканской клинической больнице закрылся, он работал четыре месяца, сообщает «Татар-информ».

На данный момент больница постепенно восстанавливает плановые госпитализации и обследования. Через неделю после закрытия госпиталя, полной дезинфекции и обработки РКБ будет работать в полном объеме. Для того, чтобы принять всех пациентов, чья госпитализация перенеслась из-за пандемии коронавируса, врачи будут работать в три смены, а операции будут вестись как днем, так и ночью.

Ранее сообщалось, что инфекционный стационар в Казани заработает в полном объеме после закрытия госпиталя в РКБ.

ОбществоМедицина Татарстан
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