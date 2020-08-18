Татарстан занимает первое место в ПФО по количеству субъектов малого и среднего бизнеса

Татарстан занимает первое место среди регионов ПФО по количеству субъектов малого и среднего бизнеса. В республике на 10 августа осуществляют деятельность приблизительно 150 тысяч юрлиц и самозанятых.

В экономике республики доля малого и среднего бизнеса составляет уже 26%, рассказал сегодня на брифинге министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Он добавил, что каждый третий татарстанец сегодня трудится в сфере МСБ. Численность занятых в этой сфере составляет 604,5 тысячи человек с учетом самозанятых.

Напомним, что на этом же брифинге Шагиахметов назвал дату открытия в Татарстане логоцентра компании Wildberries. Он начнет работу уже 24 августа.