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Татарстан занимает первое место в ПФО по количеству субъектов малого и среднего бизнеса

11:28, 18.08.2020
Татарстан занимает первое место в ПФО по количеству субъектов малого и среднего бизнеса
Фото: tatarstan.ru

Татарстан занимает первое место среди регионов ПФО по количеству субъектов малого и среднего бизнеса. В республике на 10 августа осуществляют деятельность приблизительно 150 тысяч юрлиц и самозанятых.

В экономике республики доля малого и среднего бизнеса составляет уже 26%, рассказал сегодня на брифинге министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Он добавил, что каждый третий татарстанец сегодня трудится в сфере МСБ. Численность занятых в этой сфере составляет 604,5 тысячи человек с учетом самозанятых.

Напомним, что на этом же брифинге Шагиахметов назвал дату открытия в Татарстане логоцентра компании Wildberries. Он начнет работу уже 24 августа.

АналитикаЭкономикаБизнес Татарстан
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