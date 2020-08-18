24 августа в Татарстане откроется центр компании Wildberries площадью 50 тысяч квадратных метров

Фото: Инна Серова

О двукратном росте количества республиканских продавцов на электронных торговых площадках в период самоизоляции сообщил на проходящем в Кабмине Татарстана брифинге, посвященном реализации программ поддержки и создании условий для ведения и развития предп­ринимательской деят­ельности в РТ, министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

— 24 августа планируется открытие первой очереди центра компании Wildberries площадью 50 тысяч квадратных метров, в третьем квартале — компании Ozon площадью более 35 тысяч квадратных метров, — сообщил он. — Реализация данных проектов позволит привлечь более 7,7 млрд рублей инвестиций, создать порядка 6 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, о конца года Wildberries запустит логоцентр на промплощадке «Зеленодольск».