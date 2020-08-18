Самым богатым депутатом Госдумы от Татарстана стала жена гендиректора КАМАЗа Альфия Когогина

Самым богатым представителем Татарстана в Госдуме стала Альфия Когогина, жена гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина . Об это стало известно по данным деклараций депутатов за 2019 год.

За предыдущий год Альфия Когогина, избранная по Набережночелнинскому одномандатному округу, заработала 77,7 млн рублей, в то время как ее супруг Сергей Когогин заработал 76,5 млн рублей.

Второе место среди самых богатых депутатов Госдумы от Татарстана у Ирека Богуславского. Он заработал 31,2 млн рублей, никакого имущества депутат не задекларировал.

Доход в 10,2 млн рублей получил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Его супруга заработала 4,2 млн рублей.

Единственного татарстанский депутат от КПРФ Юрий Синельщик задекларировал на 2019 год доход в 6,7 млн рублей.

Также о своих доходах отчитались члены Совета федерации. Так, например, Олег Морозов задекларировал доход в 10,5 млн рублей, а Геннадий Емельянов — 3,8 млн рублей.