Лукашенко предостерег о создании «санитарного кордона» против России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что начавшиеся после президентских выборов протесты могут превратить республику в «санитарный кордон» против России.

Он подчеркнул, что пересмотра результатов выборов не будет поскольку «это требование не вас и не рабочих. Это требование там, сверху».

«Вас еще поставят в ланцуг от Вильнюса до Киева, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон между Россией и Западом. Считай — против России. Вы что хотите, чтобы Россия отреагировала еще? А я не хочу», — выступление главы республики транслировал телеканал «Беларусь 1».

Далее Лукашенко обратился к работникам и посоветовал им вернуться к работе, а спустя время, в январе, встретиться и обсудить все.

Также президент Белоруссии заявил, что сложит свои полномочия только через конституционный процесс.

