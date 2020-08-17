ТНВ показало, как «ковидный» госпиталь в Казани возвращается к обычной жизни — видео

В Татарстане некоторые госпитали возвращаются к обычному режиму работы и приему пациентов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Так, с 24 числа начнет принимать в обычном режиме госпиталь для ветеранов войн в Казани. Последнего пациента здесь выписали 14 августа, после этого в медучреждении началась генеральная уборка — помещения приводят в порядок, обрабатывают. Однако в «красную зону» по-прежнему никого не пускают.

С 6 августа городская больница №5 в Набережных Челнах прекратила работу как временный инфекционный госпиталь.

