Сын мэра Нижнекамска вылечился от коронавируса

Сын мэра Нижнекамска Айдара Метшина Мурат вылечился от COVID-19. Об этом сообщил градоначальник у себя в Instagram.

«Мурат здоров и снова в строю. Берегите себя, друзья!» — подписал фото Метшин.

Молодой человек сообщил о болезни 9 августа в соцсетях. Мурат рассказал, что в конце июля был в отпуске в Крыму и к концу поездки начал плохо себя чувствовать. 6 августа ему диагностировали коронавирус, он изолировался на даче.