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Сын мэра Нижнекамска вылечился от коронавируса

19:30, 17.08.2020
Сын мэра Нижнекамска вылечился от коронавируса
Фото: instagram.com/aidarmetshin

Сын мэра Нижнекамска Айдара Метшина Мурат вылечился от COVID-19. Об этом сообщил градоначальник у себя в Instagram.

«Мурат здоров и снова в строю. Берегите себя, друзья!» — подписал фото Метшин.

Молодой человек сообщил о болезни 9 августа в соцсетях. Мурат рассказал, что в конце июля был в отпуске в Крыму и к концу поездки начал плохо себя чувствовать. 6 августа ему диагностировали коронавирус, он изолировался на даче.

ОбществоВласть Татарстан
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