В Казани количество безработных превысило 31 тысячу человек

На сегодняшний день количество зарегистрированных безработных в Казани превысило 31 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Как заявил сегодня на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, на 1 июля количество казанцев, получающих пособие по безработице, составило 25 тыс. человек. Он также отметил, что 8,4 тысячи из них потеряли работу после 1 марта и получают максимальное пособие.

На начало июля в центрах занятости населения Казани зарегистрировано 26 776 безработных. Уровень регистрируемой безработицы составил 4,2%.

К категории длительно наработавших относятся 1 528 человек, что составляет 57% от общего числа. Все они получают минимальное пособие по безработице.

По словам Шакирова, на росте регистрируемой безработицы сказалась пандемия коронавируса.

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года в Татарстане численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения, увеличилась в 6,8 раза.

