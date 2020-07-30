В Татарстане вырос уровень безработицы в 6,8 раза

С начала 2020 года в Татарстане численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения, увеличилась в 6,8 раза. Об этом сообщила Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.



По официальным данным, на 28 июля 2020 года численность безработных в Татарстане составляет более 74 тыс. человек (для сравнения: на 01.01.2020 количество безработных составляло 10 903 человека). Каждый третий житель Татарстана остался без работы после 1 марта. Каждый второй оставался нетрудоустроенным длительное время или работал на сером рынке.



Ранее сообщалось, что в июне безработными зарегистрировали 14,5 тыс. человек. По сравнению с июнем прошлого года число нетрудоустроенных увеличилось в 6,9 раза.