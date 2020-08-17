В Роспотребнадзоре Татарстана призвали граждан быть бдительными и не верить мошенникам

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Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина обратилась к СМИ и хозяйствующим субъектам.

Она отметила, что в последнее время в управление поступает информация о предпринимателях, которые оказывают различные услуги в части того, что им с разных номеров звонят неизвестные личности, представляются сотрудниками Роспотребнадзора по РТ (иногда совпадают имена и фамилии) и предлагают приобрести какую-либо литературу, разработать какую-либо программу, купить буклеты и даже решить вопрос с предстоящей проверкой.

«Мы не реализуем никакую печатную продукцию, никакую наглядную литературу, этой функции у нас нет», — заявила Авдонина. По ее словам, все эти звонки — от мошенников.



«Уважаемые предприниматели, не ведитесь на такого рода звонки, наши сотрудники всегда представляются правильно, и все проверки проводятся при наличии удостоверения», — добавила замруководителя ведомства. Она также отметила, что пострадавших нет.

Напомним, что с 7 августа в Управление Роспотребнадзора по РТ поступают звонки от представителей местных предприятий о том, что неизвестный от имени помощника руководителя ведомства предлагал купить комплект литературы в связи с проведением проверки его заведения, а также «решить» вопрос с проверкой.

