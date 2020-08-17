Власти Челнов напомнили, что в Татарстане отменяется только перчаточный режим

Руководитель челнинского отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев рассказал, что с понедельника Татарстан переходит на третий этап снятия коронавирусных ограничений. Он напомнил, что с 17 августа в республике не обязательно носить перчатки.

«Перчаточный режим отменяется, но масочный режим сохраняется», — приводит слова Бариева пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Мэр города Наиль Магдеев подчеркнул, что кинотеатры, театры и другие учреждения также должны соблюдать предписания Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса.

«Никто не заставляет 24 часа маску носить. Зашли в кинотеатр — надели маску, вышли — можно снять. Это элементарные вещи», — сказал градоначальник.

С начала пандемии в Набережных Челнах зарегистрировано 816 случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции. 618 человек выздоровели, 6 504 челнинца сняты с медицинского наблюдения.