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Власти Челнов напомнили, что в Татарстане отменяется только перчаточный режим

11:56, 17.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Власти Челнов напомнили, что в Татарстане отменяется только перчаточный режим
Фото: nabchelny.ru

Руководитель челнинского отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев рассказал, что с понедельника Татарстан переходит на третий этап снятия коронавирусных ограничений. Он напомнил, что с 17 августа в республике не обязательно носить перчатки.

«Перчаточный режим отменяется, но масочный режим сохраняется», — приводит слова Бариева пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Мэр города Наиль Магдеев подчеркнул, что кинотеатры, театры и другие учреждения также должны соблюдать предписания Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса.

«Никто не заставляет 24 часа маску носить. Зашли в кинотеатр — надели маску, вышли — можно снять. Это элементарные вещи», — сказал градоначальник.

С начала пандемии в Набережных Челнах зарегистрировано 816 случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции. 618 человек выздоровели, 6 504 челнинца сняты с медицинского наблюдения.

Общество Татарстан
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