Хабиров о БСК и Торатау: «Я принял решение — эту бесконечную жвачку «отдам — не отдам» прекратить»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подробно изложил свое видение проблемы БСК и гор-шиханов. Он назвал передачу компании горы Куштау приемлемым вариантом решения проблемы.

Горы Юрактау и Торатау должны остаться нетронутыми, написал руководитель республики в Facebook.

«Я принял решение — эту бесконечную жвачку «отдам — не отдам» прекратить. Эти горы — достояние республики, и они сохранятся в первозданном виде», — подчеркнул Хабиров.

Врио главы РБ отметил, что разрешение на разработку Куштау БСК получила еще в 2017 году. Работы уже начались. При этом он заявил, что компания платила низкие компенсации за вред, наносимый экологии. Власти республики убедили руководство компании поднять эти выплаты в несколько раз.

«На этом ставим точку. С дешевым политиканством — заканчиваем. Если есть желающие на этой теме сделать себе карьеру или деньги, как это делалось до меня, — рекомендую играть с огнем аккуратно, потому что реверансов ни перед кем делать не буду», — заключил Хабиров.

Напомним, что правительство РБ договорилось с руководством БСК об отказе от разработки шиханов Юрактау и Торатау. Взамен компания получила право разрабатывать третий шихан — Куштау.