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СМИ: в России выросло количество пятитысячных купюр

07:29, 17.08.2020
СМИ: в России выросло количество пятитысячных купюр
Фото: cbr.ru

В России с начала года напечатали около 460 млн банкнот. Количество пятитысячных купюр выросло на 320 млн штук.

При этом в прошлом году общее количество банкнот снизилось на 100 млн, пишут «Известия».

В Центробанке необходимость дополнительной эмиссии объясняют потребностями экономики, а также повышенным спросом на наличность со стороны бизнеса и граждан.

Эксперты связывают спрос на наличные деньги с пандемией и самоизоляцией. Бизнесу потребовались живые деньги для оптимизации, гражданам было спокойнее с деньгами на руках, особенно после информации о налоге на доходы с депозитов.

Экономика
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