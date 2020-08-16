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Российские банки предложат пополнение банковских карт на кассах магазинов

09:47, 16.08.2020
Российские банки предложат пополнение банковских карт на кассах магазинов
Фото: piqsels.com

Центробанк рассматривает возможность запуска системы по пополнению банковских карт на кассах магазинов. Запуск пилотного проекта рассматривает Ак барс банк, «Дом.РФ», РНКБ, а также платежная система Visa.

Так, россиянам предлагается снять наличные или пополнить карту рядом с домом в продуктовом магазине, без похода в банк или к платежному терминалу.

В ЦБ газете «Известия» рассказали, что регулятор рассматривает такой сервис с точки зрения доступности в малонаселенных и отдаленных районах страны.

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