Российские банки предложат пополнение банковских карт на кассах магазинов

Центробанк рассматривает возможность запуска системы по пополнению банковских карт на кассах магазинов. Запуск пилотного проекта рассматривает Ак барс банк, «Дом.РФ», РНКБ, а также платежная система Visa.

Так, россиянам предлагается снять наличные или пополнить карту рядом с домом в продуктовом магазине, без похода в банк или к платежному терминалу.

В ЦБ газете «Известия» рассказали, что регулятор рассматривает такой сервис с точки зрения доступности в малонаселенных и отдаленных районах страны.

