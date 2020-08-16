В соцсетях показали очереди в казанскую «Мегу»

В соцсетях появились видео субботних очередей в ТЦ «Мега» вы Казани. Люди выстроились на несколько сотен метров не только у главного входа, но и у других.

«Если вам нужно что-то купить в торговом центр в выходной день. Даже не суйтесь», — говорит на камеру автор видео.

Напомним, что в Татарстане все еще действуют некоторые ограничения, связанные с опасностью зараиться коронавирусом. В том числе правила предписывают рассчитывать количество посетителей магазинов исходя из площади в 4 кв.м на одного человека. Руководство «Меги» приняло решение пускать строго определенное количество посетителей в ТЦ, чтобы не нарушать предписаний Роскомнадзора.