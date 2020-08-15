В Татарстане открыли мемориал летчику-герою

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В Балтасинском районе открыли стелу в память о летчике-герое Олеге Исаеве, погибшем при выполнении задания во время первой чеченской кампании. Близкие летчика вспоминают, что он мечтал о небе с детства, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Олег Исаев окончил педагогический институт и вернулся в родную деревню Старый Кушкет учителем младших классов. Потом был призван в армию и только отслужив он поступил в летное училище.

На счету у Исаева свыше ста боевых вылетов в Афганистан, Таджикистан и Чечню. Самолет Исаева был сбит ракетой именно в небе над Чечней. Он погиб в 32 года. Был награжден званием Героя России.

Родителям Исаева сегодня вручили медаль в честь 100-летия республики.