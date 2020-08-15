Эксперт рассказал, как часто смартфон необходимо перезагружать

Перезапуск смартфона сам по себе не нужен, но иногда установленные приложения могут приводить к сбоям в работе и поэтому гаджет следует перезагружать примерно раз в квартал, рассказал руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.

Он пояснил, что приложения могут работать нестабильно и при их запуске могут появляться ошибки. Правильным выходом может стать перезагрузка устройства, во время которой накопившиеся ошибки удаляются с помощью чистой загрузки системы и приложений, передает «Прайм».

Ранее эксперт перечислил несколько способов, способных продлить срок службы аккумулятора смартфона.