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Эксперт рассказал, как часто смартфон необходимо перезагружать

18:13, 15.08.2020
Эксперт рассказал, как часто смартфон необходимо перезагружать
Фото: pxhere.com

Перезапуск смартфона сам по себе не нужен, но иногда установленные приложения могут приводить к сбоям в работе и поэтому гаджет следует перезагружать примерно раз в квартал, рассказал руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.

Он пояснил, что приложения могут работать нестабильно и при их запуске могут появляться ошибки. Правильным выходом может стать перезагрузка устройства, во время которой накопившиеся ошибки удаляются с помощью чистой загрузки системы и приложений, передает «Прайм».

Ранее эксперт перечислил несколько способов, способных продлить срок службы аккумулятора смартфона.

ТехнологииIT
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