Полномочный представитель президента РФ в Госдуме заработал больше всех среди чиновников администрации Путина

Фото: wikipedia.org Екатерина Арутюнова

Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх заработал в 2019 году больше всех среди чиновников администрации главы государства. Как следует из декларации, опубликованной на сайте Кремля, доход Минха составил 143,694 млн рублей.

В его совместной с супругой собственности находятся участок земли, жилой дом, гостевой дом, три хозстроения и две квартиры.

Руководитель администрации президента Антон Вайно заработал за прошлый год 11 млн 588 тыс. рублей. В собственности у него одна квартира площадью, здание, три участка земли и два машино-места. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев задекларировал 34 млн 408 тысяч рублей годового дохода. Он владеет земельным участком, жилым домом и квартирой.

Первый заместитель руководитель администрации президента РФ Алексей Громов отчитался о доходе в размере 12 млн 246 тысяч рублей за прошлый год. У него есть земельный участок, гараж, жилое строение и три хозяйственных постройки. Еще один первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко заработал 33 млн 130 тысяч рублей. В собственности Кириенко находятся участок земли, жилой дом с хозяйственными постройками, спортивно-оздоровительный блок и баня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков задекларировал 14 млн 632 тысяч рублей. Он владеет тремя квартирами, в одной из которых ему принадлежит лишь одна вторая.

Замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак отчитался о доходе в 25 млн 160 тысяч рублей. В пользовании у него есть квартира.

Среди членов правительства самый высокий доход за 2019 год оказался у министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.